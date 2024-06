Les condamnations au cœur du mouvement RN en Guyane

Malgré des résultats électoraux en hausse en faveur du parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national a du mal à s’implanter en Guyane. Tentant coûte que coûte d’aligner des candidat·es localement, le parti pratique depuis six ans les arrangements et s’en est retrouvé condamné à plusieurs reprises. Deux anciens cadres condamnés à un an de prison avec sursis, l’ancienne candidate aux Législatives de 2022 et l’actuelle candidate suppléante condamnées chacune par le Conseil constitutionnel à trois ans d’inéligibilité et un parti à l’ancrage local poussif, tel est le visage du RN en Guyane. C’est ainsi que Serge Bourgeois, tête…