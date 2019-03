Les 3 lycées et 4 collèges promis pour 2020 seront-ils prêts ?

Malgré les annonces de Rodolphe Alexandre en 2017, aucun lycée ni aucun collège supplémentaire n’ouvrira à la rentrée 2020. Le 17 novembre 2017, le président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) Rodolphe Alexandre, assisté du recteur Alain Ayong Le Kama, avait annoncé devant la presse la livraison de « 3 lycées et 4 collèges avant 2020 » et d’un collège à Taluen « avant 2022 ». Cette promesse intervenait suite à la mobilisation sociale de mars-avril 2017 qui réclamait l’ouverture d’urgence de « 10 collèges, 5 lycées et 500 classes » pour diminuer les effectifs par classe et scolariser tous les élèves de « 3 à…