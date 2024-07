Election de la présidence de l’Assemblée nationale : Yaël Braun-Pivet en tête à l’issue du 2nd tour

Ce jeudi 18 juillet, en ouverture de la XVIIe législature de l’Assemblée nationale, les 577 député(e)s votent pour la présidence de la chambre basse du Parlement. Un scrutin plus incertain que jamais depuis que l’hémicycle est morcelé en plusieurs blocs, sans majorité absolue. Cette élection à la présidence de l’Assemblée devrait néanmoins être un premier révélateur des nouveaux rapports de force post-élections législatives anticipées, alors que six candidats s’affrontent pour le perchoir du palais Bourbon.

Alors qu’une majorité de Français est partie en vacances, les députés effectuent à contretemps leur rentrée parlementaire ce jeudi 18 juillet, près de deux semaines après des législatives anticipées remportées d’une courte tête par l’alliance de gauche du Nouveau Front Populaire (NFP). L’enjeu de cette session inaugurale de la XVIIe législature de l’Assemblée nationale est l’élection à la présidence de la chambre et l’annonce officielle de la composition des groupes politiques au sein de l’hémicycle.

Cette élection est un premier test post-législatives des nouveaux rapports de force politiques dans le pays. Emmanuel Macron veut d’ailleurs faire de ce vote un rendez-vous pour clarifier la situation politique alors que les élections législatives, remportées par la gauche, n’ont pas permis de dessiner de majorité absolue à l’Assemblée nationale, qui se retrouve fragmentée en plusieurs blocs.

Dès le 7 juillet, le chef de l’Etat a annoncé attendre la « structuration » de l’Assemblée avant de prendre une décision pour la nomination d’un nouveau Premier ministre et d’un gouvernement. Il a réitéré ces propos le 10 juillet, dans une lettre aux Français où il estimait que les législatives n’avaient pas eu de vainqueur clair, pas même le Nouveau Front Populaire, et plaidait pour « laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun » avant de désigner un Premier ministre.

Six candidats au 1er tour

Le vote pour la présidence de l’Assemblée a commencé ce jeudi à 15h à Paris. C’est le doyen de l’Assemblée nationale, le député RN des Bouches-du-Rhône José Gonzalez (81 ans), qui s’est exprimé en premier en tant que président de séance et a procédé au tirage au sort des scrutateurs pour ce vote en trois tours pour l’élection du président ou de la présidente de l’Assemblée nationale, 4e personnage de l’Etat après le président de la République, le Premier ministre et le président du Sénat.

Au premier et au deuxième tour, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu à la présidence de l’Assemblée, mais une majorité relative suffit au troisième tour.

Avant de procéder aux opérations de vote, José Gonzalez a regretté que le « président a imprudemment embourbé le pays« , qualifiant la situation actuelle de « retour accidentel à la funeste IVe République« . Puis José Gonzalez a appelé les différents candidats à la présidence de l’Assemblée. Ils sont six à briguer le perchoir.

Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale de juin 2022 à juin 2024, est candidate pour « Ensemble pour la République », le nouveau nom du parti présidentiel . Le communiste André Chassaigne (groupe GDR) l’est pour le Nouveau Front Populaire qui, à défaut d’être d’accord sur un nom de Premier ministrable, a acté le principe d’une candidature unique de la gauche pour cette élection. Sébastien Chenu est le candidat du Rassemblement national (RN), le centriste Charles de Courson, député sans discontinuité depuis 1993, est candidat pour le groupe Liot. La Droite républicaine (ex-LR) présente Philippe Juvin comme candidat au poste de président de l’Assemblée nationale. Horizons, le parti de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe pourtant allié du camp présidentiel, a décidé de présenter une candidate : la députée Naïma Moutchou qui était vice-présidente de l’Assemblée avant la dissolution. Quant au parti centriste Modem, autre allié des macronistes, il a décidé de ne pas présenter de candidat à cette élection qui s’annonce longue, car chacun des 577 députés vient voter à bulletin secret dans une urne à la tribune de l’Assemblée nationale.

Horizons et La Droite républicaine se retirent à l’issue du 1er tour

Les résultats du premier tour ont donné 124 voix en faveur de la présidente sortante Yaël Braun-Pivet, représentante du camp macroniste, 200 voix pour André Chassaigne, le candidat unique de la gauche, soit au-delà des 182 sièges du NFP, 142 voix pour Sébastien Chenu, le candidat RN, 18 voix pour le candidat centriste de Liot Charles de Courson, 48 voix pour le candidat de la droite classique Philippe Juvin et 38 voix pour Naïma Moutchou, la candidate du parti Horizons allié du camp présidentiel. Sur les 577 député(e)s de l’Assemblée, 574 ont voté lors de ce premier tour et 4 bulletins ont été comptabilisés comme blancs ou nuls.

Comme aucun des six candidats n’a obtenu la majorité absolue des suffrages, un deuxième tour de scrutin a débuté. Ils ne sont plus que quatre candidats en lice pour ce second tour après le désistement de Naïma Moutchou, dont les voix devraient naturellement se reporter sur la candidature de Yaël Braun-Pivet, et le retrait du candidat de La Droite républicaine Philippe Juvin.

La sortante Yaël Braun-Pivet en tête du second tour

Après une interruption de plus de deux heures, les résultats du second tour de l’élection ont été annoncés à 14h09 (heure de Guyane). La présidente sortante de l’Assemblée nationale vire en tête avec 210 voix. Yaël Braun-Pivet, candidate du bloc présidentiel, qui avait obtenu 124 voix au premier tour, a tout simplement bénéficié du report des voix d’Horizons (38) et de la Droite Républicaine (48) pour atteindre les 210 voix et ainsi devancer de peu le candidat du Nouveau Front populaire, le communiste André Chassaigne, crédité de 202 voix au second tour, contre 200 lors du premier.

Ces deux candidats ont décidé de se maintenir pour le 3e et dernier tour de scrutin qui se jouera à la majorité relative et non plus absolue. C’est également le cas du candidat RN, Sébastien Chenu, qui totalise 143 voix au second tour (contre 142 au précédent). Il devrait obtenir le même nombre de voix lors du 3e tour de scrutin qui s’annonce très indécis. Car ce sont en effet les 12 voix du second tour obtenues par le centriste Charles de Courson (Liot) qui devraient décider du résultat final de cette élection. Le député centriste ayant décidé de ne pas maintenir sa candidature pour le 3e tour de scrutin. Ses 12 voix vont ainsi faire pencher la balance soit en faveur du NFP soit en faveur du camp présidentiel

L’enjeu pour la gauche est de remporter cette élection de la présidence de l’Assemblée pour monter au chef de l’Etat qu’elle est la première force politique du palais Bourbon et l’obliger à nommer un Premier ministre issu du NFP. Pour le camp présidentiel, l’enjeu est de rassembler derrière la candidature de Yaël Braun-Pivet une large coalition parlementaire allant des sociaux-démocrates à la droite.