Législatives / Français de l’étranger : Manuel Valls éliminé au 1er tour dans la 5e circonscription

Le premier tour des élections législatives pour les électeurs français résidant à l’étranger s’est tenu le 4 juin 2022 pour le continent américain et les Caraïbes et le 5 juin 2022 pour le reste du monde. Quatre modalités de vote étaient à la disposition des électeurs : à l’urne, par procuration, par internet et par correspondance.

Les Français de l’étranger sont représentés par onze députés (sur les 577 que compte l’Assemblée nationale) représentant les onze circonscriptions « étrangères« .

Parmi les candidats à la députation, l’ancien Premier ministre, Manuel Valls qui se présentait dans la 5e circonscription, est le seul candidat investi de la majorité présidentielle (LRM) éliminé dès le 1er tour selon les résultats publiés ce lundi 6 juin par le ministère des Affaires étrangères.

Le deuxième tour qui se tiendra le 18 juin pour le continent américain et les Caraïbes et le 19 juin 2022 pour le reste du monde, opposera des candidats du parti présidentiel d’Emmanuel Macron à la Nupes (Nouvelle Union populaire, écologique et sociale ) menée par Jean-Luc Melenchon et qui regroupe La France insoumise, Europe Ecologie Les Verts, le Parti Communiste et le Parti Socialiste.