Le risque de « perte de contrôle » face à la dengue et au zika

Guyaweb dévoile qu’il existe désormais sur le territoire « un fort risque d’une perte totale du contrôle » des moustiques porteurs du zika, de la dengue, du chikungunya. La « forte résistance » des moustiques à la deltaméthrine est mise en évidence par des études en laboratoire récentes. En cas de nouvelles vagues, Paris n’écarte pas de recourir à des produits non autorisés par l’Union européenne. Nouvel épisode de notre série consacrée au péril épidémique. Alors que la fréquence des épidémies de dengue s’est accentuée entre 2006 et 2013 et que mondialement les maladies avec le moustique pour vecteur prennent…