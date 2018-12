Le quatrième pourvoi en cassation de Léon…

Léon Bertrand, l’ex-ministre délégué au tourisme de Jacques Chirac et maire de Saint-Laurent du Maroni pendant plus de 35 ans, en est à son quatrième pourvoi en cassation : deux fois dans l’affaire des pots de vin et marchés truqués de la CCOG et donc deux fois désormais (voir cet article) dans l’affaire du parachute doré octroyé à son proche collaborateur et ami, directeur général de la Senog au moment des faits, Guy Le Navennec (1). Dans l’affaire des pots de vin et marchés truqués de la CCOG, le premier pourvoi aura fait suite à l’arrêt de la Cour d’appel…

