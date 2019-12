Le maire de Roura et président de l’association des maires, David Riché, mis en examen pour «favoritisme»

Photo de Une : David Riché et son avocate, Me Marie-Alix Canu-Bernard, au palais de justice mercredi soir Le maire de Roura et président de l’association des maires de Guyane, David Riché, a été mis en examen, mercredi en soirée, pour «favoritisme», a déclaré l’intéressé à Guyaweb au palais de justice du Larivot à la sortie de sa comparution devant la juge d’instruction chargée du dossier. Selon le maire de Roura et son avocate (1), quatre dossiers lui sont reprochés, en tant qu’élu, en matière de favoritisme présumé : des locations de voiture à une même société, le recours à…