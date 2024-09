La composition du gouvernement Barnier penche à droite

Plus de deux mois après la démission du gouvernement, la France a désormais un nouveau gouvernement fortement marqué à droite et en même temps dans l’ère de la continuité. Après la nomination du Premier ministre Michel Barnier (LR), le 5 septembre, contestée par le Nouveau Front Populaire, coalition des gauches ayant remporté les élections législatives anticipées décidées par Emmanuel Macron, la composition du nouveau gouvernement a officiellement été annoncée, ce samedi 21 septembre, par l’indéboulonnable Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée.

Le gouvernement Barnier, troisième du second quinquennat d’Emmanuel Macron, est doublement estampillé « Renaissance» et «Les Républicains », dont est issu le nouveau ministre chargé des Outre-mer, François Noël Buffet (LR) , rattaché et sous surveillance du ministère de l’Intérieur.

A rebours de ce que les Français ont exprimé dans les urnes lors des élections législatives, ce gouvernement tend vers la continuité. Plusieurs ministres sortants ont été reconduits comme Sébastien Le Cornu aux Armées, Rachida Dati à la Culture, Agnès Pannier-Runacher à l’Ecologie.

Plusieurs dossiers brûlants sont déjà sur la table de Michel Barnier et de son nouveau gouvernement : le projet loi de finances, la crise de l’hôpital, le recrutement des enseignants, l’amélioration de la réforme des retraites, la situation explosive dans les Outre-mer en Nouvelle Calédonie où deux personnes ont été tuées par balles cette semaine et en Martinique en proie à des affrontements dans un contexte de contestation contre la vie chère….Le premier conseil des ministres est fixé ce lundi 23 septembre.

Maintenant que son gouvernement est formé, le Premier ministre Michel Barnier doit monter à la tribune de l’Assemblée nationale – dont les travaux débute le 1er octobre- , pour prononcer sa déclaration de politique générale et présenter sa feuille de route.

Toutefois, le Nouveau Front Populaire qui défilait ce samedi 21 septembre à Paris pour dénoncer « un coup de force de Macron » et la nomination de Michel Barnier à Matignon, a déjà annoncé qu’il déposera une motion de censure dans la foulée.

Voici la composition non exhaustive du gouvernement Barnier :

– Ministre de l’Intérieur : Bruno Retailleau (LR)

– Ministre de la Justice : Didier Migaud (Divers gauche)

– Ministre de l’Éducation nationale : Anne Genetet (Renaissance)

– Ministre de la Culture : Rachida Dati (Divers droite),

– Ministre des Armées : Sébastien Lecornu (Renaissance),

– Ministre de l’Agriculture : Annie Genevard (LR)

– Ministre de la fonction publique : Guillaume Kasbarian

– Ministre des Outre-Mer François Noël Buffet (LR)

– Porte parole du gouvernement : Maud Bregeon (Renaissance)

– Ministre des finances et de l’économie : Antoine Armand (Renaissance)

– Ministre du Travail : Astrid Panosyan-Bouvet (Renaissance)

– Ministre des Affaires étrangères : Jean-Noël Barrot (MoDem)

– Ministre des Territoires : Catherine Vautrin (LR)

– Ministre du logement : Valerie Letard (UDI)

– Secrétaire d’Etat à la consommation : Laurence Garnier (LR)

– Ministre des Sports : Gil Avérous

– Ministre de la Santé : Geneviève Darrieussecq (MoDem)

– Ministre de l’Écologie : Agnès Pannier-Runacher (Renaissance)

– Ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement : Nathalie Delattre