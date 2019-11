Le Conservatoire de musique et de danse sans présidente

L’inquiétude pointe chez certains personnels et membres du conservatoire de musique, danse et théâtre de Guyane après le report par deux fois du conseil d’administration. Cette situation est en partie due au départ de Guyane de la présidente du conservatoire, la conseillère territoriale Laurietta Desmangles. Depuis trois semaines, le conseil d’administration du conservatoire de musique danse et théâtre de Guyane, établissement public de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) peine à se réunir. Annulé une première fois à cause de l’absence de la présidente, Laurietta Desmangles, il a ensuite été reporté une fois, faute de quorum, avant d’être finalement validé…