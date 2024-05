L’Assemblée plénière revient sur les délibérations du Congrès des élus concernant les peuples autochtones

L’Assemblée plénière de la Collectivité territoriale de Guyane est revenue hier sur deux délibérations adoptées en décembre et en avril par le Congrès des élus concernant l’évolution statuaire, et plus précisément le pouvoir des futures assemblées représentatives des peuples autochtones et bushinengue. Les élus territoriaux ont notamment modifié les prérogatives de la future Assemblée des autorités autochtones de Guyane en changeant son pouvoir d’avis conforme en avis obligatoire. Juridiquement, l’Assemblée territoriale peut modifier et amender des délibérations du Congrès des élus sans le reconvoquer, mais politiquement la démarche a chiffonné de nombreux élus. Explications. Comme le veut la méthode juridique…