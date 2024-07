La préfecture rejette la candidature de Jean-Philippe Dolor qui va contester cette décision devant le tribunal administratif

Suite au désistement dimanche 30 juin de Sophie Charles pour le second tour des élections législatives dans la 2de circonscription de Guyane, Jean-Philippe Dolor, arrivé en troisième position, estime qu’il est légitime à se porter candidat pour le second tour de scrutin. Pas la préfecture qui considère sa candidature comme irrecevable, Jean-Philippe Dolor n’ayant pas atteint 12,5% des électeurs inscrits. Ce dernier va contester cette décision devant la justice administrative, qui sera saisie en référé. L’audience devrait avoir lieu mardi 2 juillet. Arrivé en troisième position du premier tour dans la 2de circonscription avec 8,05% des suffrages exprimés, Jean-Philippe Dolor…

