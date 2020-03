Heureux qui comme les élus de la CCOG ont fait de grands voyages… mais c’est le comptable public qui paye

Les voyages et hébergements sur deniers publics de la CCOG de Sophie Charles, en Afrique du Sud via Dubaï, de Jean-Paul Ferreira à Paris avec hôtel et d’Albéric Benth, notamment jusqu’à Genève n’auraient pas du être payés par le comptable public concerné en 2014 et 2015 a conclu fin décembre dernier un jugement de la Chambre régionale des comptes. La CCOG n’avait pas fourni les mandats spéciaux prévus par les textes et normalement indispensables avant tout paiement public de ce type de réjouissances. Moteur. Cayenne-Paris-Dubaï-Le Cap en Afrique du Sud : c’est le grand et beau voyage qu’a effectué fin…