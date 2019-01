L‘enquête de Christine Oberdorff consacrée au projet d’exploitation aurifère controversé de la Montagne d’Or sera diffusée ce samedi soir 5 janvier sur Ushuaïa TV à 21h40 (heure de Guyane).

L’équipe des enquêtes d’Ushuaïa TV a embarqué avec elle en Guyane le Youtuber Max Bird, investi dans la mobilisation 2.0 pour le climat.

Suivi par plus de 500 000 abonnés sur sa chaine Youtube, Max Bird, de son vrai nom Maxime Deschelle, militant écologiste qui a vécu « 5 ans » en Guyane, avait lancé en septembre dernier un “coup de gueule” contre le projet d’exploitation aurifère de la Montagne d’Or en Guyane et il avait, “en quelques heures, contribué à booster la mobilisation citoyenne sur le web contre ce projet conçu aussi par la plupart des élus guyanais comme une aubaine économique dans ce département français d’Outre-mer ravagé par le chômage et l’orpaillage illégal” présente en synopsis Ushuaïa TV.