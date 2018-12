Gilets jaunes : une allocution pour calmer la grogne

Au lendemain du quatrième jour de manifestation des « Gilets jaunes », le président de la République s’exprimera lors d’une allocution télévisée ce lundi 10 décembre à 16h (Guyane).

Emmanuel Macron devrait faire des « annonces importantes » et proposer des “mesures concrètes et immédiates” pour tenter de sortir de la crise qui s’est enlisée sur le territoire national depuis plus de trois semaines (elle a débuté le 17 novembre), donnant lieu à des manifestations d’envergure et souvent violentes de protestation contre la politique du gouvernement.

Au début du mouvement des Gilets jaunes qui rassemble des profils divers, des Français de tous âges et de tous bords politiques, la principale des revendications était la suppression de la hausse de la « taxe carbone » prévue au 1er janvier, à laquelle le gouvernement a renoncé la semaine dernière sans pour autant parvenir à apaiser les contestations.

Les Gilets jaunes ont aujourd’hui une quarantaine de revendications où l’on trouve pêle-mêle le rétablissement de l’ISF, des consultations plus régulières par référendum, la hausse du Smic, la suppression des privilèges pour les élus, etc…

En outre, d’autres secteurs ont commencé à se mobiliser et portent leurs propres revendications, comme les lycéens dont une partie prévoit d’organiser demain mardi des défilés et des manifestations pour exiger le retrait ou le report de certaines mesures gouvernementales.

L’adresse à la Nation d’Emmanuel Macron, directement ciblé par les Gilets jaunes et les autres protestataires mais qui depuis une semaine a laissé le Premier ministre seul sur le front médiatique, est donc particulièrement attendue.