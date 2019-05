Européennes : le RN en tête, cuisant revers pour LREM

Le parti d’opposition Rassemblement national (RN) arrive largement en tête des élections européennes au niveau national et en Guyane (27,47 %) selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. La liste La République en Marche (LREM) soutenue par le président de la République n’arrive qu’en deuxième position et Europe écologie – Les Verts obtient la troisième position au national et la deuxième en Guyane.

Les Français se sont rendus aux urnes ce samedi 25 mai pour certains territoires d’Outre-mer et le dimanche 26 mai pour élire leurs 79 représentants au Parlement européen. Au niveau national la liste du Rassemblement National de Jordan Bardella caracole en tête (23,2%) devant celle de La République En Marche (21,9%) menée par Nathalie Loiseau. La grosse percée est celle des écologistes d’Europe écologie – Les Verts de Yannick Jadot qui arrivent troisièmes sur le plan national avec 12,8% des suffrages et deuxièmes en Guyane(18,63%).

La participation est estimée à 51,3% sur le plan national, en forte hausse (+10 points) par rapport aux précédentes élections européennes.