Et pendant ce temps, le Suriname continue à autoriser, au cours de la crise sanitaire, l’activité des barges chercheuses d’or qui polluent le fleuve frontière

C’est un dossier à enjeux qui passe diablement plus inaperçu sur le plan médiatique en Guyane que la visite- pour à peine plus de 24 heures- de la ministre des Outre-mer Annick Girardin avec un grand raout verbal sous carbet pour commencer ce mardi soir à Cayenne. La méthode est éprouvée : on donne la parole à chacun (représentants d’association, élus, socio-professionnels etc) et tout le monde est content de se sentir important à la fin de la soirée. Pendant ce temps sur le haut Maroni où Annick Girardin ne se rendra pas mercredi (1), la situation des immenses barges…