Et l’avocat de l’agent des services fiscaux inquiété dans «l’affaire Jean-Claude Labrador» est l’élégant Me Boris Chong-Sit, autre conseiller territorial de la majorité Alexandre à la CTG !

L’affaire «Jean-Claude Labrador» apporte jour après jour son lot de découvertes, de détails croustillants et de pièces du puzzle d’une machine politique, d’un appareil à remporter les élections, en oeuvre en Guyane, comme un éléphant dans un couloir. Ce vendredi matin, Tom Juillerat (sollicité de nouveau hier sur ce dossier), directeur de la communication auprès de Rodolphe Alexandre à la CTG, mandataire financier de François Ringuet (conseiller territorial et l’un des vice-présidents de la majorité Alexandre à la CTG) aux municipales de Kourou de mars dernier et directeur de campagne de Jean-Claude Labrador (autre vice-président de la CTG et beau-frère…