Esclavage et colonisation : dix-huit députés ultramarins condamnent le « révisionnisme » de Gérald Darmanin

« Si l’histoire coloniale est en effet plurielle dans sa réalisation, elle est une dans ses causes » écrivent les députés. « Nous tenons également à rappeler que l’abolition de l’esclavage est avant tout le fruit de la lutte de nos ancêtres, la consécration de tant de femmes et d’hommes aux vies sacrifiées, le résultat de la résistance constante des esclaves, contraints d’arracher leur liberté là où les décisions de la République mentionnée par Gérald Darmanin tardaient à être proclamées, et plus encore, à être appliquées« , poursuivent les signataires parmi lesquels figure Moetai Brotherson, député de Polynésie et président de la délégation Outre-mer à l’Assemblée nationale.

« Rappelons au ministre de l’Intérieur que nul ne colonise impunément : « partout où il y a colonisation, des peuples entiers ont été vidés de leur culture »« , insistent les députés, citant Aimé Césaire. « Les revendications identitaires sont au coeur du processus en cours de réappropriation des fondements culturels dont ils (les Ultramarins) ont tous été dépossédés ». La légitimité de ces revendications « n’a pas à être graduée« .

Surtout que cette même République « maintient nos territoires d’Outre-mer dans un état de sous-développement chronique et passe quasiment systématiquement sous silence les Outre-mer dans les projets de loi présentés au Parlement dessaisissant progressivement ce dernier de ses prérogatives » estiment les députés.

« Le président de la République prépare activement une nouvelle loi de programmation militaire, dotée de centaines de milliards d’euros destinés notamment à renforcer les forces dites « de souveraineté » en Outre-mer », mais il détourne « sciemment le regard lorsqu’il s’agit d’assurer des conditions de vie (et de retraite) décentes aux populations des territoires qui lui assurent son rang de deuxième puissance maritime mondiale ».

Le président de la CTG réagit aussi

Les propos de Gérald Darmanin ont également poussé le président de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) à prendre la plume. Par voie de communiqué, Gabriel Serville s’est « étonné » d’une telle déclaration du ministre sur la « question de la réforme institutionnelle souhaitée par plusieurs territoires ultramarins alors même que le chef de l’État n’a cessé de légitimer cet élan« .