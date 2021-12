En Martinique, les « négociations » succèdent aux actions de terrain

L’intersyndicale à la tête de la grève générale entamée le 22 novembre en Martinique poursuit ses actions contre l’obligation vaccinale des professionnel·le·s du médico-social et contre la vie chère. Les blocages routiers ont cédé la place à des « négociations » avec l’État et les grands patrons notamment. Fort-de-France (Martinique) – « En 2009 on nous a fait pran mousache pou let (« on nous a roulés dans la farine ») et depuis tout le monde a repris ces mêmes postures. Il n’est pas question pour nous que les choses se répètent » prévient Eric Bellemare, membre de l’intersyndicale et secrétaire général de Force ouvrière (FO),…