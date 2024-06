Dilhan Will 4ème du chrono avec arrivée en côte, Benjamin Le Ny 5ème, le champion du Rwanda du CLM, Moise Mugi Sha remporte la 1ère étape

Les deux coureurs de l’Union Sportive Lamentinois (USL) Dilhan Will 4ème et Benjamin Le Ny, 5ème, sont dans une position d’attente au classement général, à l’issue du contre la montre, alors que se profilent, durant trois jours, trois arrivées au sommet dans le Nord de la Martinique. En Martinique, les coureurs de l’USL sont appelés « les roses bonbons ». En raison de leur tenue cycliste. A l’arrivée à Ajoupa Bouillon, Dilhan Will se confiait au micro de Radio Actif Martinique « c’est le Tour juniors de Martinique,je pense que c’était le même chrono, j’aimerais bien comparer les temps…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !