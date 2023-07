Des nouvelles du patient Air Guyane

Déclaré en cessation de paiement mardi par son propriétaire et sous le coup d’un mouvement social depuis 13 jours, la compagnie Air Guyane subit de grosses turbulences. Hier, la Collectivité territoriale de Guyane, donneuse d’ordres de la société via la délégation de service public qui les unit, a mis en demeure Air Guyane d’assurer ses missions et a demandé au préfet de réquisitionner les appareils afin de ravitailler les communes isolées du territoire. La grève qui secoue Air Guyane depuis le 14 juillet sous fond de demande de revalorisation salariale n’est que l’arbre qui cache la forêt. Sa société mère,…