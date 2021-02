Des mules transportent des quantités de plus en plus élevées : près de 180 kilos de cocaïne saisis en moins d’un mois par les douanes et plus de 40 kg en un jour par la gendarmerie

Entre le 31 décembre et le 28 janvier, selon nos calculs s’appuyant sur des sources très précises, les douanes de Guyane ont saisi environ 179 kg de cocaïne et la gendarmerie des transports aériens près de 41 kg sur une seule affaire, concernant un couple, le 20 janvier dernier. Soit environ 220 kilos de drogue en moins d’un mois pour ces deux entités. Des indices convergents laissent penser que les mules tentent de passer et donc passent de plus grosses quantités de cocaïne qu’auparavant. Chiffres qui donnent le tournis et tentative d’explications. En janvier, les douanes de Guyane ont tout…