En Guyane, des élections législatives anticipées les samedis 29 juin et 6 juillet

Après l’annonce des résultats des élections européennes remportées par la liste du Rassemblement National, lors d’une allocution télévisée le 9 juin, le président de la République a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale dans le cadre de l’article 12 de la Constitution et précisé que des élections législatives anticipées se tiendront les 30 juin et 7 juillet. Toutefois, par dérogation, elles se tiendront les samedis 29 juin et 6 juillet en Guyane et dans les autres territoires d’Outre-mer.

Des élections législatives anticipées. En effet, la Constitution prévoit un délai entre 20 et 40 jours au plus tard après la dissolution. Ainsi, deux décrets, le premier celui de la dissolution de l’Assemblée Nationale signé par le président de la République et le second, celui de la convocation des électeurs signé par le Premier ministre Gérald Darmanin, ont été publiés au Journal Officiel, hier lundi 10 juin. De facto, la dissolution a mis fin aux mandats des députés en fonction et entraîne l’organisation de nouvelles élections législatives dites anticipées.

En Guyane, les députés sortants, de la deuxième circonscription Davy Rimane (GDR-Nupes) et de la première circonscription Jean-Victor Castor (GDR-Nupes) devront se représenter. Pour rappel, lors des Législatives de 2022, 27 candidats étaient en lice, 18 sur la première circonscription, 9 sur la deuxième. Davy Rimane avait gagné ces élections devant le député sortant Lenaïck Adam (ex LREM devenue Renaissance) et Jean-Victor Castor l’emportait devant Yvane Goua de la société civile et porte-parole de l’association Trop Violans qui a l’époque avait décliné un entretien à Guyaweb.

Des élections législatives anticipées les samedis 29 juin et 6 juillet en Guyane

Selon le décret publié au JO « par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les électeurs sont convoqués le samedi 29 juin 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain. » Pour être élu au premier tour, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Le second tour se déroulera le samedi 6 juillet.

Déclaration de candidature

Pour le premier tour, les déclarations de candidatures seront reçues par le préfet de Guyane à partir du mercredi 12 et jusqu’au dimanche 16 juin 2024 à 18 heures (heure légale locale). Pour le second tour, les déclarations de candidatures seront déposées à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes et jusqu’au mardi 2 juillet 2024 à 18 heures (heure légale locale).

Toutefois, en Guyane, six candidats malheureux des élections législatives de 2022, déclarés inéligibles pour une durée de trois ans ou un an par le Conseil constitutionnel, ne pourront pas se représenter. Il s’agit de Thomas Jessika Delar-René , Emmanuel Félissaint, Christophe Madère , Wender Karam , Virginie Thomas et Manuel Jean-Baptiste.

La campagne électorale des élections législatives express sera ouverte le lundi 17 juin à zéro heure et se terminera le jeudi 27 juin à minuit pour le 1er tour. Quant aux scrutins des samedis 29 juin et 6 juillet, ils seront ouverts de 8h à 18h dans les bureaux de vote du territoire.

Article publié à 6h29 et actualisé à 9h06