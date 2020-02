Déplacement en Guyane de Sibeth Ndiaye porte-parole du gouvernement et Cédric O secrétaire d’Etat au numérique

Programme prévisionnel : Jeudi 20 février 17h00 Visite de l’entreprise MOBAPI, entreprise innovante (labellisée French Tech) spécialisée dans le développement de capteurs numériques pour la surveillance des réseaux d’énergie

Séquence ouverte à la presse – Micro tendu 18h00 Entretien avec M. Rodolphe ALEXANDRE, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) et M. Jocelyn HO-TI-NOE, élu en charge du numérique sur le thème de la mise en œuvre du Pass Numérique en Guyane

Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) Hors presse 19h30 Échange avec la salle

Séquence ouverte à la presse – Micro tendu 20h00 Entretien avec Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, maire de Cayenne, présidente de la communauté d’agglomération Résidence de Bourda Hors presse 20h15 Cocktail dînatoire en présence des acteurs du numérique et de l’innovation en Guyane, et des grands élus Résidence de Bourda Hors presse Vendredi 21 février

07h10 Invités de Radio Peyi Cayenne 09h15 Échange avec M. Lénaïck ADAM, député de Guyane, M. Georges PATIENT, sénateur de Guyane, M. Paul DOLIANKI, maire d’Apatou, et l’association « Canopée des sciences » auprès des jeunes : réalisation d’une photosphère lue par casque VR sur la base de prises de vues aériennes par drone. Mairie d’Apatou Séquence ouverte à la presse – Micro tendu 10h40 Échange avec M. Jean-Paul FEREIRA, maire d’Awala-Yalimapo, en présence des chefs coutumiers. Hors presse Awala-Yalimapo 11h00 Déplacement sur le carbet de l’association Kudawyada Awala-Yalimapo Séquence ouverte à la presse 11h30 Déplacement sur la plage des Hattes et présentation de la problématique de la protection de la biodiversité et de l’érosion de l’écosystème littoral Séquence ouverte à la presse 12h30 Échange avec M. François RINGUET, maire de Kourou, et Mme Marie-Anne CLAIR, directrice du Centre spatial guyanais (CSG) et rencontre avec les acteurs du centre : CNES, Arianespace, Avio, ESA

Centre spatial guyanais à Kourou Hors presse 14h30 Inauguration du pylône solaire Kourou (RN1) Séquence ouverte à la presse – Micro tendu 18h00 Départ du Carnaval de Cayenne Office du Tourisme Séquence ouverte à la presse 19h00 Sibeth NDIAYE invitée du JT de Guyane la 1ère Samedi 22 février 08h30 Visite du marché de Cayenne suivie de la visite du Fort Cépérou Séquence ouverte à la presse – Micro tendu 10h00 Visite de l’atelier de recyclage d’ordinateurs et entretien avec les jeunes formés (Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi – CAE) Association Guyaclic Séquence ouverte à la presse – Micro tendu 11h00 Présentation du Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) et échanges avec les volontaires stagiaires suivis d’un cocktail déjeunatoire

RSMA – Camp du Tigre

Séquence ouverte à la presse 13h30 Visite guidée du site du bagne des Annamites : exposé sur les problématiques de conservation du patrimoine pénitentiaire et forestier de la Guyane

Montsinéry

Séquence ouverte à la presse