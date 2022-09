Darmanin, Attal et Dupond-Moretti en Guyane, une énième visite protocolaire ?

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, sera en Guyane la semaine prochaine pour participer aux Assises de la sécurité prévues vendredi 30 septembre et organisées par la Collectivité territoriale de Guyane (CTG). Il sera accompagné du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti et de celui des Comptes publics et des Douanes, Gabriel Attal. Un rendez-vous qui doit permettre de dépasser le simple constat et déboucher sur un engagement de l’Etat pour un plan de lutte contre l’insécurité espère le président de la CTG Gabriel Serville. Elus et citoyens attendent une réponse de fond aux maux de la…