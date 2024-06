Dans les coulisses des législatives

Pour garantir le bon déroulement du scrutin législatif et l’égalité entre les candidats, les services de l’Etat se mobilisent en mettant notamment sous pli les professions de foi et les bulletins de vote qui seront envoyés par La Poste aux électeurs et acheminés par avion pour les communes isolées. Ces opérations commencent demain 19 juin au Progt, reconverti pour l’occasion en entrepôt de logistique électorale. Habitué à accueillir les rencontres sportives et les salons, le Palais régional omnisports Georges-Théolade (Progt) de Matoury est décidément multifonctions. Cette semaine, il se met lui aussi au diapason des élections législatives. Transformé en plateforme…