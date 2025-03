CTG : loin de faire l’unanimité, le budget primitif 2025 adopté pour un montant de 882,8 M€

Un mois et demi après la tenue du débat d’orientations budgétaires, les conseillers territoriaux ont adopté ce jeudi 20 mars en assemblée plénière le budget primitif 2025 de la Collectivité territoriale de Guyane. Celui-ci s’établit au total à 882,8 millions d’euros en recettes et en dépenses, dont 469 millions d’euros fléchés pour les dépenses de fonctionnement de la collectivité et 227 millions d’euros pour les investissements. Loin de faire l’unanimité, ce budget a été adopté d’une courte tête par les conseillers avec 25 voix pour, 19 contre et deux abstentions. Difficile de concocter un budget dans le contexte d’incertitudes généré…