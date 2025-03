CTG : le vote du budget primitif 2025 révélateur d’une majorité étiolée

Jeudi dernier, le vote du budget 2025 de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) s’est fait dans la douleur, avec peu de marge de manoeuvre pour la majorité Serville. 25 élu(e)s se sont prononcé(e)s pour, 19 contre et 2 se sont abstenu(e)s. Adopté à quelques voix près, le vote de ce projet de délibération clef pour la majorité a permis d’identifier les positionnements politiques des conseillers territoriaux au sein d’une assemblée fragmentée où Gabriel Serville, malade, fait figure de grand absent depuis plusieurs mois. Naturellement, l’ensemble des membres présents du groupe d’opposition « Unis et engagés pour notre territoire » se…

