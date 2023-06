CTG : Faute de quorum, l’Assemblée plénière a été annulée

Pourtant, à l’ordre du jour, l’assemblée plénière de la CTG initialement prévue vendredi 2 juin devait émettre un avis notamment sur le projet d’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), dit « pôle environnemental » à Wayabo sur la commune de Kourou, porté par la société Séché Eco Services, en raison de la fermeture prochaine de la décharge des Maringouins à Cayenne qui n’est plus aux normes, entraînant l’obligation de mettre en place une nouvelle installation pour accueillir les déchets de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral, de la Communauté de Communes de l’Est Guyanais et de celle des Savanes.

Parmi les autres points inscrits à l’ordre du jour : l’adoption de la Modification n°2 du Schéma d’Aménagement Régional (SAR), l’acquisition de deux boxes aménagés à la SCCV les Portes de Soula, pour la création d’une 5ème antenne ASE Centre-ouest à Macouria.

Par ailleurs, un point « hors commission » portait sur la validation des résolutions du Congrès des élus de Guyane du 13 mai 2023. En effet, ce jour-là, le Congrès des élus avait validé la maquette politique du projet d’évolution statutaire de la Guyane. Néanmoins, des sujets essentiels tels que la consultation populaire, le développement économique ou la place des autorités coutumières ont été différés (Lire ici et là).

Pour atteindre le quorum qui permettrait de statuer sur les affaires inscrites à l’ordre du jour, il faut atteindre le nombre de 28 élus présents. Après l’assemblée plénière extraordinaire du 7 avril annulée pour faute de quorum suffisant du fait de l’absence de nombreux élus et de l’ensemble du groupe d’opposition Unis et engagés pour notre territoire (Lire Guyaweb), une nouvelle fois, le quorum n’a pas été atteint. Vendredi 2 juin, seuls 26 élus étaient aux affaires sur les 55 conseillers territoriaux qui composent l’Assemblée de Guyane.

Une Assemblée plénière extraordinaire devrait se tenir dans des délais resserrés avant la prochaine Assemblée plénière prévue le 22 juin.