Chute du gouvernement : Emmanuel Macron assure qu’il exercera son mandat « jusqu’au bout »

Au lendemain d’une censure historique, le Premier ministre Michel Barnier a présenté ce jeudi sa démission et celle de son gouvernement au Président de la République. Dans une allocution télévisée jeudi 5, Emmanuel Macron a annoncé vouloir construire un « gouvernement d’intérêt général » et déclaré qu’il exercera pleinement son mandat jusqu’à son terme en 2027. Au lendemain d’une censure historique votée par le NFP et le RN pour renverser le gouvernement Barnier, une période politique d’une rare incertitude débute. Avec la chute de Michel Barnier, la crise politique ouverte avec la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin a franchi un…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !