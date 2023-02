Bruno Apouyou : « les travaux reprennent » sur le futur outil foncier

Des membres du Grand conseil coutumier et des personnes qualifiées sur le dossier de la restitution des 400 000 hectares se sont réunis lundi 30 janvier à Cayenne. Cette séance de travail marque la relance de ce dossier essentiel mais qui avait subi un coup d’arrêt ces derniers mois, notamment suite aux soulèvements à Prospérité contre le projet d’implantation d’une centrale électrique et au raidissement des relations avec les représentants de l’État. Questionné par Guyaweb, le capitaine Bruno Apouyou, président du Grand conseil coutumier, confirme que les Bushinengués guyanais laissent entièrement la main aux six nations autochtones sur le dossier…