Benoit Renollet, directeur de La Croix Rouge en Guyane : «les demandeurs d’asile n’ont pas plus de droits que les autres, bien au contraire…»

Suite de notre dossier relatif aux droits des demandeurs d’asile avec en particulier la seconde partie de notre entretien avec le Directeur de La Croix Rouge française en Guyane, Benoit Renollet, un entretien réalisé en deux phases (mardi 23 février puis lundi 1er mars). Dossier agrémenté d’un éclairage juridique et d’un résumé de décisions de référés ayant enjoint en décembre dernier aux pouvoirs publics d’héberger des demandeurs d’asile vulnérables en Guyane : deux familles avec enfant de moins d’un an et une femme enceinte de plusieurs mois. Interview et enquête. Guyaweb : S’agissant des demandeurs d’asile, la majorité des demandeurs…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2