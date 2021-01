Awala-Yalimapo, Papaïchton : le rejet des recours contre les résultats des municipales pas (encore) décidé par la justice administrative

C’est un reportage diffusé en télévision sur Guyane la 1ère jeudi à la mi-journée puis rediffusé à l’identique jeudi soir au journal de 19h30 qui aura pu induire en erreur les citoyens téléspectateurs du territoire. En premier lieu -et avec persistance- par l’image. Il est en effet inséré distinctement en bandeau en bas de l’écran pendant toute la durée du reportage en question (près de 2 minutes 30) cette phrase apparemment sans ambiguïté : Municipales : recours rejetés pour les élections à Papaïchton et Awala Une affirmation qui étonnera d’entrée le non béotien. En règle générale (voire systématiquement) dans le…