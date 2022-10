Assurance chômage, discorde et rentrée tendue à l’Assemblée

Les députés ont repris le travail cette semaine dans une ambiance de tension et de désordre, alors que le gouvernement ne dispose que d’une majorité relative dans l’hémicycle du Palais Bourbon. Les députés Rimane et Castor mettent sur la table l’insécurité et le mal-développement endémiques alors que trois ministres reviennent de Guyane. Menaces de dissolution, utilisation plus que probable du 49.3, vote bloqué, chahut : l’ambiance n’est pas très studieuse à l’Assemblée nationale, à Paris, pour cette rentrée automnale. Entre deux rappels au règlement pour « invective », venus de nombreux bancs de l’hémicycle, la parole est donnée au député (GDR-Nupes) de Guyane…