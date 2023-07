Association des maires de Guyane : un audit confirme le détournement de 215 000 euros

Victime de détournement de fonds par deux secrétaires de 2016 à 2022 sous les présidences de David Riché – ancien maire de Roura – et de François Ringuet – maire de Kourou – , l’Association des maires de Guyane (AMG) a porté l’affaire devant la justice en février dernier. Le préjudice s’élève à 215 000 euros d’après les conclusions de l’audit financier et organisationnel réalisé par le cabinet Arcolys et restitué hier aux 13 des 22 édiles présents lors d’une assemblée générale exceptionnelle de l’association. 215 000 euros détournés à l’Association des maires de Guyane (AMG). Entre 2016 et septembre…