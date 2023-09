Air Guyane : la CTG menace de casser la délégation de service public

Suite à la décision du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre annoncée jeudi 21 septembre d’écarter l’offre de reprise guyanaise des frères Louison, la Collectivité territoriale de Guyane, donneuse d’ordres via la Délégation de service public (DSP), a exprimé son désaccord et menace de dénoncer cette DSP en cas de reprise d’Air Guyane par une offre globale qui ne privilégierait pas les intérêts guyanais. Jeudi, c’est à huis clos que l’avenir du groupe Caire et de ses deux compagnies aériennes Air Antilles et Air Guyane s’est joué au Tribunal mixte de commerce (TMC) de Pointe-à-Pitre. La juridiction guadeloupéenne, qui a…