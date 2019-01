AEX Nelson : rejet du référé-suspension

Le Tribunal administratif n’a pas donné suite à la demande de suspension des travaux de la société minière SAS Trajan sur la crique Nelson examinée en audience publique il y a deux jours.

Le Tribunal administratif de la Guyane a fait savoir ce vendredi 11 janvier que « la requête de la Fédération Guyane Nature Environnement, l’association T’Leuyu, l’association Compagnie des guides de Guyane, l’association Saramacas Papakaï, la Sarl Wapa Lodge, la Sarl Camp Cariacou et la Sarl Canopée Guyane est rejetée ».

Arguant de la défense de l’eau potable et des activités professionnelles et de loisirs ainsi que de la préservation du bassin versant du Kourou et du respect des Zones de Droits d’Usages Collectifs, les requérants défendus par Me Mabile du barreau de Paris demandaient à la justice administrative de « suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la Sas Trajan à exploiter une mine d’or sur la Crique Nelson à Kourou ».

La société minière SAS Trajan était défendue par Me Beulque du barreau de Cayenne et les représentants des services de l’Etat (préfecture et DEAL) étaient également présents à l’audience tenue ce mercredi 9 janvier à Cayenne au Tribunal administratif de la Guyane sous la présidence de la juge des référés Marie-Thérèse Lacau.

L’affaire de l’AEX Nelson n’est toutefois pas terminée car les requérants avaient affiché leur détermination « à aller jusqu’au bout de cette procédure » et leur intention de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat en cas de rejet de leur référé-suspension (Guyaweb du 10/01/2019).

Un pourvoi devant le Conseil d’Etat

C’est ce qu’a confirmé la fédération d’associations Guyane Nature Environnement ce vendredi 11 janvier en s’insurgeant contre le fait que « malgré les risques environnementaux, le Tribunal administratif n’a pas jugé nécessaire de suspendre les travaux » de la société Trajan sur l’AEX Nelson.

« Alors que les travaux d’exploitation alluvionnaire avaient débuté dès le lendemain de la signature de l’arrêté préfectoral, le Tribunal administratif n’a pas daigné suspendre l’activité minière sur la crique Nelson, estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie. Néanmoins, le consortium des associations environnementales, amérindiennes et touristiques ne compte pas en rester là » indique le communiqué de presse de Guyane Nature Environnement .

Cette fédération d’associations de défense de la nature dénonce « des illégalités flagrantes » dans le traitement de ce dossier par la préfecture et la DEAL et selon elle « cette exploitation vient non seulement porter atteinte à un écosystème fragile, mais aussi générer des conflits d’usages avec les populations amérindiennes et détruire une activité touristique durable et créatrice d’emplois sur le bassin du Kourou ».

Guyane Nature Environnement regrette que le Tribunal administratif n’ait pas retenu « l’urgence à suspendre les travaux (…) malgré les avis négatifs de la CTG, de l’ONF, de la ville de Kourou, des professionnels du tourisme et des associations environnementales » mais elle confirme que « les requérants ne comptent pas s’arrêter là » et annonce que « le consortium d’associations se pourvoit devant le Conseil d’Etat, en plus d’un recours au fond déjà déposé en décembre dernier ».