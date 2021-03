21 militaires du GIGN spécialistes du grand banditisme envoyés en Guyane pour «traquer une bande armée» en forêt, a révélé un général… juste avant un braquage de plus perpétré dimanche sur un site minier

Le 14 mars 2020, une bande de braqueurs tentait de prendre d’assaut une exploitation aurifère légale alors même qu’un dispositif de gendarmes mobiles était positionné pour en assurer la sécurité. De sources concordantes, un nouveau braquage a été perpétré sur un site minier autorisé dimanche, le 14 janvier 2021, dans l’Ouest guyanais, sur le même secteur géographique. Soit, exactement, un an après l’assaut en présence de gendarmes. Et ce, alors que, quelques jours plus tôt, le général de division Jean-Marc Descoux, commandant de la gendarmerie outre-mer, avait annoncé devant des députés, dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire en…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2 3