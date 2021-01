100% des têtes de listes aux dernières municipales d’Apatou déclarées inéligibles par la justice : ce qu’a dit le tribunal administratif sur les cas Edwin Moïse et Romaric Baya !

Après l’épisode supplémentaire du feuilleton Paul Dolianki déclaré «démissionnaire d’office» par le préfet Thierry Queffelec mardi, comme l’a révélé Guyaweb, suite à sa condamnation notamment à une inéligibilité avec exécution provisoire par le tribunal correctionnel qui l’a reconnu coupable le 14 janvier de favoritisme, prise illégale d’intérêt et détournements de fonds publics, Guyaweb dévoile l’histoire de ses deux adversaires têtes de listes, Edwin Moïse et Romaric Baya, déclarés inéligibles pour un an, par le tribunal administratif, deux décisions qui s’accompagnent de l’annulation d’office de leur élection acquise le 15 mars dernier. En terme d’irrégularité reprochée, Edwin Moïse n’a pas fait…

