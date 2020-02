Lutte contre l’orpaillage illégal dans les aires protégées : quelles stratégies sur le Plateau des Guyanes ?

C’est le thème des ateliers de coopération régionale Renforesap qui se tiendront du 12 au 14 février à Cayenne et Régina. Ce travail sera consacré aux stratégies de lutte contre l’orpaillage illégal à proximité et dans les aires protégées de Guyane, du Suriname et du Guyana,

Piloté par le Parc amazonien de Guyane, le programme RENFORESAP qui associe les gestionnaires d’aires protégées du Suriname, du Guyana et de Guyane, vise à « renforcer le dialogue entre les trois pays dans les domaines de l’écotourisme, de la science participative pour la gestion durable des ressources naturelles en milieu amazonien, des stratégies de lutte contre les menaces liées à l’orpaillage illégal et de la transmission des patrimoines culturels vivants » indique le Parc amazonien de Guyane (PAG).

C’est dans ce cadre que des ateliers régionaux thématiques réunissant une soixantaine de participants du Suriname, du Guyana et de Guyane, seront organisés du 12 au 14 février à Cayenne et Régina afin d’échanger sur « les bonnes pratiques et expériences mises en œuvre dans la région ».

Ces échanges doivent contribuer à l’élaboration d’un document de synthèse par thématique. « La finalité de cet atelier est de contribuer à un plan d’action pour les stratégies de lutte contre l’orpaillage illégal et d’identifier les opportunités de coopération » explique le PAG.

Après un premier atelier consacré à la transmission des patrimoines culturels vivants organisé en mai 2019 au Guyana puis un atelier sur l’écotourisme en novembre 2019 au Suriname, cette troisième session de travail s’intéressera à l’orpaillage illégal et aux stratégies de lutte mises en œuvre par les trois pays à proximité et dans les aires protégées.