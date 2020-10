Nouvelle-Calédonie : le peuple autochtone face à la décolonisation

Dimanche 4 octobre, pour le second référendum sur l’indépendance, les indépendantistes kanak espèrent faire mieux qu’en 2018 voire arracher le « oui » et la pleine souveraineté. Ils ne pourront le faire sans le soutien d’au moins une partie d’une autre communauté de l’archipel. De notre envoyé spécial en Océanie – En Nouvelle-Calédonie, contrairement à ce qui a cours en France, des statistiques ethniques sont disponibles : le peuple autochtone, le peuple kanak, est minoritaire. Il ne représente que 39% de la population. La liste électorale spéciale du référendum de ce dimanche 4 octobre reflète les équilibres – et les déséquilibres –…