Nouvelle-Calédonie : confusion et incertitudes avant le troisième référendum

Le 12 décembre prochain, la Nouvelle-Calédonie votera pour son indépendance ou en faveur de son maintien dans la République française : cette troisième et dernière consultation est censée conclure le processus de décolonisation engagé il y a trente ans, après les « Évènements », une quasi guerre civile. De notre envoyé spécial à Nouméa. – Les citoyens concernés commencent à connaître la question : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? » Pour la troisième fois depuis 2018, les électeurs du corps électoral spécial devront répondre par « Oui » ou par « Non ». Ce sera le 12 décembre…