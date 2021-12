En Nouvelle-Calédonie, non-participation et « non » à l’indépendance

Les résultats du référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie donnent le Non gagnant à 96,49% mais les chiffres de la participation démontrent que le peuple Kanak n’a en rien renoncé à son rêve d’indépendance. De notre envoyé spécial en Nouvelle-Calédonie – C’est encore un résultat en trompe-l’oeil. Pour la troisième et dernière fois, ce dimanche 12 décembre 2021, le corps électoral spécial a choisi le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la république française en donnant 96,49% des voix au Non à l’indépendance tandis que le Oui recueillait 3,51% des votes. De quoi faire dire à Emmanuel Macron lors d’une allocution…