Le 12 décembre 2021 seulement 43,90% des électeurs se sont rendus aux urnes pour dire « non » à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. L’ouverture du corps électoral, un nouveau statut pour l’archipel dans la République française : les termes de la question sont redevenus les mêmes qu’à la fin des années 80. Retour à Ouvéa, dans la tribu de Gossanah, là où la tragédie de la grotte a généré le processus qui s’est conclu dimanche dernier par le troisième et dernier référendum. Nouméa, Ouvéa (Nouvelle-Calédonie) – À Ouvéa, où la terre est sacrée et appartient intégralement au peuple Kanak, tout commence et…