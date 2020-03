Quels sont les grands enseignements de ce premier tour ?

Abstention, ascendance de Guyane rassemblement, résultats du Parti socialiste guyanais et des “nou gon ké sa”, défaite cuisante du Rassemblement national. Voici les analyses que vous propose la rédaction de Guyaweb. Concentration du pouvoir dans les mains de Guyane rassemblement Guyane Rassemblement parvient à se maintenir à Kourou et Régina, mais échoue à Saint-Laurent, Awala-Yalimapo et Matoury, trois communes sur lesquelles il n’avait pas l’ascendant. Le parti gagne du terrain à Rémire-Montjoly, Roura, Iracoubo et Apatou mais perd de l’emprise à Camopi. Même si les résultats sont sans doute faussés par la situation sanitaire, à vingt-et-un mois du renouvellement de…