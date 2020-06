Municipales : un second tour inédit et indécis

Initialement prévu le 22 mars et reporté pour cause de pandémie, le second tour des élections municipales devrait se tenir le 28 juin si la situation liée au Covid-19 ne s’aggrave pas (1). Sept communes guyanaises sont concernées. Matoury « Soixante voix ». A sa manière de le dire, on comprend que le nombre de voix qui lui a manqué pour passer dès le premier tour a tourmenté quelques nuits de Serge Smock. Il s’agit plutôt d’une petite centaine, mais il est certain que le maire actuel est en ballottage favorable. La liste du Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale…