Municipales : des maires élus et un second tour décrié

Alors que les conseils municipaux issus du premier tour des élections municipales sont en cours d’installation, des voix s’élèvent en Guyane contre l’organisation d’un second tour prévu le dimanche 28 juin. Reportée en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, l’installation des 30 000 conseils municipaux et communautaires élus aux 1er tour des élections municipales le 15 mars se tient jusqu’au 28 mai. En Guyane, en dépit d’une abstention record (53,31%), 15 des 22 communes concernées, à savoir Apatou, Camopi, Cayenne, Grand-Santi, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Montsinery-Tonnégrande, Ouanary, Régina, Saint-Elie, Saint-Georges, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary, ont su tirer leur épingle du…