Municipales : Davy Rimane y va

Un autre leader du mouvement social de 2017* se lance dans les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Davy Rimane, figure syndicaliste et sportive de Kourou, veut faire entendre la jeunesse de la ville spatiale. L’ancien porte-parole du collectif Pou lagwiyann dékolé qui a mené le mouvement social de mars et avril 2017, Davy Rimane, se présente aux élections municipales à Kourou : « Il reste quelques détails techniques à régler mais c’est bon. J’y vais avec beaucoup de jeunes et des novices en politique. Il s’agit d’un vrai élan de la société civile pour la ville. En…