Municipales à Cayenne : « Je suis un homme libre dont personne ne remet en cause sa légitimité à être maire »

Roland Loe-Mie, 52 ans, cadre de la Collectivité territoriale s’est porté candidat pour devenir le nouveau maire de Cayenne dont l’élection est prévue ce mercredi 28 octobre à 9 heures, rue de Rémire. Pour rappel, l’ancienne maire de Cayenne, Marie-Laure Phinéra-Horth devenue sénatrice, a adoubé Sandra Trochimara (1ère adjointe) pour devenir la nouvelle maire de la ville capitale. Est-ce que votre candidature à la mairie de Cayenne est une question d’ego froissé ? Ce n’est pas une question d’ego. Quand on me connaît, on sait que je suis quelqu’un de plutôt discret. Je me suis rendu compte à travers les…