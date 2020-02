Matoury : disputée mais pas conquise

La ville éclatée. Ainsi est Matoury avec autant de quartiers que de candidats à la fonction de maire : on en décompte au moins six avant le dépôt officiel le 27 février 2020. Le scrutin des 15 et 22 mars est donc complètement imprévisible. Entre retour surprise, changement de veste et trahison, Guyaweb écarte un peu les moucou moucou de la vie politique matourienne pour tenter de comprendre les enjeux de l’élection municipale à venir. Goliath de la politique d’après-guerre, le Parti Socialiste Guyanais (PSG), se fait Petit Poucet. Des ballons orange énigmatiques ouvrent une voie, peu éclairée, dans le…